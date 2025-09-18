Набиуллина объяснила разницу между рецессией и замедлением экономики

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание на важное различие между рецессией и замедлением экономического роста.

Выступая на Московском финансовом форуме, она подчеркнула, что рецессия характеризуется снижением экономики в течение двух кварталов подряд, в то время как нынешняя ситуация в России свидетельствует о продолжающемся росте, хотя и в более умеренном темпе.

«Да, замедление экономики происходит. Но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что летом появились заметные признаки активизации экономической деятельности, что указывает на сохранение позитивной динамики. Замедление роста, по ее словам, является закономерным явлением после периода перегрева, когда экономика демонстрировала высокие темпы перегрева.

Позиция ЦБ, отмечают эксперты, согласуется с официальной статистикой, которая подтверждает продолжение экономического роста, пусть и с некоторым замедлением.

