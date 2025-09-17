Экономист оценил образ будущего экономики РФ

Центробанк России прогнозирует постепенное снижение инфляции до 6–7% по итогам текущего года и возвращение к целевым 4% в 2026-м. Однако за сухими цифрами скрывается более сложная экономическая реальность, требующая глубокого осмысления. Как отметил в эфире Общественной Службы Новостей исполнительный директор Института роста экономики им. П.А. Столыпина Антон Свириденко, сегодня остро стоит вопрос идентичности экономической политики.

По его словам, если в 2022 году страна успешно преодолела санкционные вызовы благодаря усилиям частного бизнеса, то сейчас явно прослеживается тренд на «сжатие» без четкого понимания конечных целей.

Эксперт обращает внимание на отсутствие образа будущего экономики: не определены основные бенефициары развития, не ясна доля высокотехнологичной продукции, не сформулированы приоритеты распределения ресурсов между обществом, бизнесом и государством. Вместо стратегии развития происходит борьба между «сжатием и полусжатием».

По его мнению, такой подход несет риски для промышленности, которую необходимо активно развивать, а не сокращать. Без четкой долгосрочной перспективы и понимания места России в глобальной экономике даже достижение инфляционных целей может оказаться недостаточным для устойчивого роста и технологического суверенитета.

