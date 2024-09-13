Центробанк России обозначил ключевые экономические риски

По итогам заседания совета директоров Центрального банка России были озвучены основные риски для отечественной экономики.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина акцентировала внимание на нескольких критических факторах, способных повлиять на экономическую ситуацию в стране. Об этом пишет РБК.

Согласно заявлению руководства Центробанка, наиболее существенную внутреннюю угрозу представляет истощение доступных производственных ресурсов и трудового потенциала. В банке подчеркнули, что в текущих условиях попытки дополнительного стимулирования спроса могут привести лишь к росту инфляции, не способствуя увеличению объемов производства.

Регулятор также отметил сохраняющиеся риски, связанные с инфляционными ожиданиями населения и бизнеса. По данным опросов, проведенных по заказу ЦБ, прогнозы граждан относительно инфляции на ближайший год повысились с 12,4% до 12,9%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди предприятий.

В числе внешних факторов риска было упомянуто возможное усиление геополитической напряженности. Кроме того, в Центробанке выразили обеспокоенность потенциальным замедлением роста крупнейших мировых экономик, что может негативно сказаться на спросе на сырьевые товары. Это, в свою очередь, способно оказать давление на российский экспорт и, как следствие, на курс рубля.

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