Набиуллина рассказала о действиях ЦБ РФ по разблокировке замороженных активов россиян

Совместными действиями российских ведомств удалось разблокировать около половины всех средств, которые были заморожены за рубежом у граждан и компаний из РФ. Об этом сообщила Эльвира Набиуллина, председатель Банка России. Ее слова привело РИА Новости.

По утверждению Набиуллиной, действия по разблокировке предпринимались возглавляемым ею ведомством совместно с Министерством финансов и правительством РФ.

«С учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», — указала она во время выступления в Государственной Думе.

Ранее Набиуллина рассказала о ходе пилотного проекта по внедрению цифрового рубля. По ее словам, к концу 2025 года к эксперименту будут подключены десятки тысяч человек.