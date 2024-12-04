Набиуллина сравнила высокую инфляцию с пульсом и объяснила меры по ее снижению

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина во время форума ВТБ «Россия зовет!» сравнила инфляцию с пульсом, подчеркнув, что с высоким пульсом можно преодолеть короткую дистанцию, но поддерживать такой ритм надолго сложно, сообщил РЕН ТВ.

Она добавила, что ее часто спрашивают, почему необходимо спешить с понижением инфляции, если экономический рост остается достаточно приличным. Однако, по ее словам, при высоких темпах инфляции этот рост может оказаться неустойчивым.

По информации Набиуллиной, Центральный банк совместно с Правительством России ведет работу над обеспечением стабильного роста экономики страны на основе повышения ее потенциала.

Она также отметила, что времени на ожидание нет и надеяться на то, что инфляция исчезнет сама собой, не следует.

Ранее глава ВТБ Костин сравнил Набиуллину с бывшей главой британского правительства Маргарет Тэтчер.