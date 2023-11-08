Набиуллина: ЦБ всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами

Глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина напомнила о том, что регулятор предупреждал о рисках, связанных с владением ценных бумаг. Глава Центробанка напомнила об этом в рамках форума Finopolis 2023, который стартовал 8 ноября.

По словам Набиуллиной, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг «СПБ биржи», по оценке регулятора, сосредоточено у квалифицированных инвесторов. Ее слова приводит агентство ТАСС.

«Российским инвесторам удалось избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 миллиардов долларов. То есть риск на эту сумму уменьшился. Мы всегда предупреждали, что владение иностранными ценными бумагами несет определенные риски, поэтому неквалифицированным инвесторам было по сути запрещено покупать иностранные ценные бумаги», – сказала Набиуллина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ готовит ответные меры на действия Запада по заморозке российских активов. Накануне о том, что активы России не будут выведены из-под ограничений до тех пора, пока Москвы не выделит Киеву финансы на восстановление Украины, сообщили по итогам саммита G7.

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запады начали вводить беспрецедентные санкции в отношении России, которые в том числе касаются заморозки российских активов.

В мае 2023 года стало известно, что Европейский союз (ЕС) заморозил активы ЦБ стоимостью более 200 млрд. Также Евросоюз заморозил активы, попавших под санкции граждан РФ и российских компаний, на сумму 24,1 млрд евро.