Песков заявил об ответе, который Россия готовит в случае отъема активов на Западе

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что РФ готовит ответные меры в случае, если на Западе конфискуют ее активы.

Представитель Кремля сообщил 8 ноября, что отъем активов государства за рубежом будут оспариваться российской стороной и приведет к судебным издержкам для западных стран.

«Действительно, последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам», – отметил Песков.

По словам Пескова, меры не будут зеркальными, но будут соответствовать интересам России.

Ранее СМИ сообщили, что страны «Большой семерки» пришли к выводу о том, что России нельзя возвращать ее замороженные активы. Они были приостановлены после начала специальной военной операции РФ на Украине. Отмечалось, что российские активы не будут возвращены стране, пока Москва не согласиться выплачивать компенсации Киеву.

Мы сообщали, что главы министерств иностранных дел государств-участниц G7 отказались менять свою санкционную политику в отношении России.