Начинающие фермеры могут бесплатно проконсультироваться по вопросам получения грантов в Подмосковье

В регионе начинающие сельхозпроизводители могут бесплатно проконсультироваться по вопросам получения грантовой поддержки, запуска фермерского хозяйства и производства новых культур. Консультации проводятся специалистам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Чтобы получить личную консультацию, нужно подать заявку по горячей линии портала «Мой бизнес». Помимо этого, все желающие могут обратиться в Центр фермерских компетенций региона по телефону 8 (498) 602-29-33.

Как подчеркнули в Центре агропромышленного развития Подмосковья, важно найти подход к каждому сельхозтоваропроизводителю и помочь ему во всех начинаниях.