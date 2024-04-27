Наибольшее число жалоб бизнес-омбудсмену Рязанской области в прошлом году поступило на органы местного самоуправления

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Рязанской области Михаила Пронина, в минувшем году больше всего жалоб ему поступило на действие или бездействие органов местного самоуправления, примерно 20% от общего количества обращений. Об этом сообщает 7info .

Он добавил, что также были вопросы о незаконных действиях правоохранительных органов — 13%, споры с ФНС — 19% и прочие.

По мнению бизнес-омбудсмена, в данном случае весьма важно взаимодействие с прокуратурой Рязанской области, в 10 из 11 случаев меры прокурорского реагирования были приняты.

Он отметил, что также было зафиксировано более сотни системных проблем предпринимателей. Наиболее острым вопросом стала проблема дефицита кадров, а также актуальными являются проблема высоких процентных ставок по кредитам, рост издержек, связанных с импортом, сложность поставок импортных комплектующих и налоговая нагрузка.