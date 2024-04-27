Наибольшее число жалоб бизнес-омбудсмену Рязанской области в прошлом году поступило на органы местного самоуправления
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По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Рязанской области Михаила Пронина, в минувшем году больше всего жалоб ему поступило на действие или бездействие органов местного самоуправления, примерно 20% от общего количества обращений. Об этом сообщает 7info.
Он добавил, что также были вопросы о незаконных действиях правоохранительных органов — 13%, споры с ФНС — 19% и прочие.
По мнению бизнес-омбудсмена, в данном случае весьма важно взаимодействие с прокуратурой Рязанской области, в 10 из 11 случаев меры прокурорского реагирования были приняты.
Он отметил, что также было зафиксировано более сотни системных проблем предпринимателей. Наиболее острым вопросом стала проблема дефицита кадров, а также актуальными являются проблема высоких процентных ставок по кредитам, рост издержек, связанных с импортом, сложность поставок импортных комплектующих и налоговая нагрузка.