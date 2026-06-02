«Любовь сильнее времени»: Филипп Киркоров опубликовал архивное видео с отцом в день его рождения

Народный артист РФ Филипп Киркоров, который редко делится столь личными переживаниями, сделал исключение в день рождения своего отца. Певец опубликовал трогательное видео, посвященное Бедросу Киркорову, пишет The Voice. В подписи к ролику он признался, что скучает по отцу и их встречам.

Бедрос Киркоров ушел из жизни в марте 2025 года. Ему было 92 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее Киркоров заявлял, что его отец стал жертвой врачебной ошибки.

Видео, которое смонтировал певец, состоит из архивных кадров. В ролике можно увидеть выступления Бедроса Киркорова, их совместные выходы на сцену, моменты поддержки отцом сына. Также Филипп показал семейные торжества, общение отца с внуками, архивные фотографии родителей в молодости и самого певца в детстве.

Свое обращение Киркоров закончил словами благодарности. Он заявил, что любовь сильнее времени и расстояний. Поблагодарил отца за жизнь, советы и поддержку.

«Каждый мой успех несет частичку твоего света», — написал певец.

Напомним, что мама Филиппа Киркорова, Виктория Лихачева, умерла от онкологии еще в 1994 году. Певец признавался, что боль от потери матери не утихает с годами.

Ранее сообщалось, что в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк близкие пришли на кладбище.