Массовое отравление в Пятигорске: Онищенко призвал вернуть проверки общепита

Сразу семьдесят человек — и это только те, кто официально обратился за помощью. Отравление в кафе Пятигорска, одном из ключевых курортов страны, академик Геннадий Онищенко назвал не иначе как безобразием и тревожным сигналом. В интервью Общественной Службе Новостей эпидемиолог аккуратно, но жестко разобрал ситуацию по косточкам.

Первое, что насторожило Онищенко, — высокая степень контаминации. Речь не о банальном расстройстве, когда можно отлежаться дома. 59 госпитализированных из 70 пострадавших говорят о серьезном течении болезни. А это значит, что в еде было не просто что-то не то, а что-то очень агрессивное. И ключевой момент: заболели именно посетители, а не персонал. То есть источник заразы не в каком-то общем фоне, а конкретно в приготовленной для гостей пище.

Поэтому, подчеркивает Онищенко, главные претензии — к владельцу заведения. Чтобы получить такой массовый исход, нужно было грубо-прегрубо нарушить требования и к хранению, и к технологии приготовления. Ссылки на некачественное сырье, скорее всего, не пройдут: первичный продукт можно проверить, а вот грязные руки, немытые доски и нарушенный температурный режим на кухне — это уже зона ответственности конкретного бизнеса.

И тут академик переходит к системной проблеме. Громкие реформы вроде «регуляторной гильотины», которые должны были освободить бизнес от избыточного давления, обернулись другой крайностью. Государство, по сути, прекратило нормальный контроль за особо уязвимыми предприятиями — теми самыми точками общепита, где одна ошибка калечит десятки людей. Доверие, говорит Онищенко, это прекрасно. Но доверие должно быть взаимным. Если государство убирает надзирающую руку, бизнес обязан взять на себя повышенную ответственность. В Пятигорске этого не случилось. И теперь разбираться придется прокуратуре, экспертам и, возможно, суду. Итог пока один: прежде чем отменять контроль, стоило бы убедиться, что бизнес к этому готов. А он, судя по всему, не был.

Ранее сообщалось, что писали о кафе в Пятигорске до отравления 70 человек.