«Адский запах и полчища насекомых». Квартиру жительницы Улан-Удэ после ремонта захватили навозные мухи

В Улан-Удэ после проведенного ремонта в жилище местной женщины поселились навозные мухи. О ситуации в российском городе сообщил телеграм-канал Babr Mash.

Речь идет о квартире, находящейся на Октябрьской улице. Как рассказала собственница, на минувшей неделе к ней пришли сотрудники управляющей компании — сантехники вскрыли напольное покрытие, чтобы добраться до труб и ликвидировать аварию. После их ухода обнаружилось, что в полу осталось незакрытое отверстие, из которого тянет запахом канализации. Кроме того, помещение подверглось атаке мух. На видеозаписи, сделанной хозяйкой, видны сотни насекомых, которые облепили стены и потолок.

Женщина пожаловалась, что многочисленные обращения в управляющую компанию не принесли результата. За помощью пришлось обратиться в санэпидемстанцию, где ей посоветовали, какие средства нужно приобрести для борьбы с непрошеными гостями.

«Терпения у меня ноль. Уже не могу терпеть все это безобразие. Уже четвертые сутки дышим этим невозможным запахом. А у меня астма», — сетует жительница Улан-Удэ.

Ранее сообщалось о том, что полчища комаров заполонили Мамадышский район Татарстана.