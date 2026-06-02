Тысячи тонн контрафакта: в Госдуме оценили масштаб черного рынка вейпов и алкоголя

Подмосковный склад Росалкогольтабакконтроля — место, где хранение конфиската превращается в политическое заявление. Туда приехал замглавы комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, чтобы лично увидеть масштаб черного рынка никотина и алкоголя. И то, что он там обнаружил, впечатляет: тысячи тонн контрафакта, оборудование для подпольного производства, горы упаковки, десятки единиц техники и даже автотранспорт, который использовали для перевозки смертельно опасной продукции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Цифры, которые депутат привез с собой, звучат как сводка с фронта необъявленной войны: только за 2023–2025 годы из незаконного оборота изъяли 563 единицы оборудования, 25 млн литров этилового спирта, четыре тысячи тонн нелегальных табачных изделий и вейповой продукции.

Поводом для визита стала не просто инспекция, а попытка продумать реальные механизмы защиты детей от никотиновой заразы. Толмачев напоминает: в 2024–2025 годах уже приняли законы, запрещающие продажу вейпов несовершеннолетним, повысили штрафы. Но запреты без контроля работают плохо, и сейчас в Думе лежит новый законопроект — о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Идея простая: хочешь продавать — получи лицензию, а значит, пройди проверку и стань видимым для государства. Тогда каждая точка хранения и продажи окажется под колпаком, а нелегальный рынок начнет съеживаться.

Депутат проводит параллель с алкоголем: введение лицензирования и системы акцизных марок почти убило контрафакт на прилавках, а заодно принесло бюджету в прошлом году 576 млрд рублей только от «белого» алкоголя. Табачная же отрасль уже отстегнула государству больше триллиона. Но главное, по словам Толмачева, не деньги, а жизни. Потому что подпольные вейпы и сигареты — это не просто дешевая отрава, это буквально смерть в красивой упаковке: онкология, отравления с летальным исходом, потеря зрения. И дети здесь — самая беззащитная мишень.

Вывод звучит жестко и однозначно: рынок никотиносодержащей продукции должен стать абсолютно прозрачным. Никаких щелей для нелегалов, никаких серых схем. Лицензирование, тотальный контроль и уничтожение конфиската по решению суда — вот три кита, на которые хотят опереться законодатели. Толмачев называет это следующим шагом в борьбе за здоровье нации. Звучит пафосно, но, если посмотреть на горы изъятого на том самом подмосковном складе, понимаешь: пафос тут, кажется, действительно уместен.

Ранее эксперт Хрулев заявил, что Подмосковье подает важный сигнал о переходе к цивилизованному регулированию никотинового рынка.