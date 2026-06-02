«Я надеялась встретить ее 19-летие»: Виктория Боня со слезами рассказала о тяжелой болезни кошки Мурочки

Виктория Боня, известная телеведущая и блогер, поделилась с подписчиками душераздирающей новостью, пишет Super. Оказалось, что у кошки по кличке Мурочка, которая много лет была любимицей поклонников и часто появлялась в социальных сетях Бони, диагностировали серьезное заболевание. Ветеринары обнаружили опухоли и предупредили хозяйку о возможном скором прощании с питомицей.

Состояние Мурочки тяжелое, заявила Виктория. По ее словам, животное практически перестало есть. Однако, несмотря на болезнь, кошка по-прежнему самостоятельно передвигается и хорошо ориентируется в пространстве. Боня призналась, что надеялась встретить с любимицей ее 19-летие, но теперь сомневается, что это случится.

Рассказывая о состоянии Мурочки, Боня не скрывала слез и переживаний. Она выразила глубокую привязанность к своей многолетней спутнице, которая была рядом с ней долгие годы. Подписчики выражают поддержку блогеру и желают Мурочке сил.

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