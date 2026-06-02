«Она была позитивной и с чувством юмора»: какой Богуславскую запомнил Фетисов?

Легендарный хоккеист и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов поделился воспоминаниями о Зое Богуславской, которая ушла из жизни 14 мая на 103-м году жизни. Как пишет RG.RU, спортсмен много лет общался с писательницей. По словам Фетисова, Богуславская была позитивным человеком с отличным чувством юмора. Последний Новый год они встречали вместе, и она подарила гостям свои книги.

Церемония прощания с Богуславской прошла во вторник, 2 июня, в Центре Вознесенского в Москве.

«Мы с ней много лет общались. Потрясающий человек с чувством юмора. Сегодня вспомнил все, что было в те далекие годы: с Андреем, с поэзией, со всем тем, что сейчас является нашим национальным достоянием», — рассказал Фетисов.

Зоя Богуславская родилась 16 апреля 1924 года в Москве. Она прошла Великую Отечественную войну, работала в госпитале в Томске. В 1948 году окончила театроведческий факультет ГИТИСа.

Богуславская является автором множества рассказов, повестей и журнальных очерков. В 1964 году она вышла замуж за поэта Андрея Вознесенского и стала одной из самых значимых фигур эпохи оттепели. В 2024 году была издана ее книга «Всегда, Зоя!», а в 2025-м — «Халатная жизнь».

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