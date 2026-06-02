В Румынии уже неделю не могут ответить на простой вопрос: чей беспилотник атаковал город Галац и почему? Общество на нервах, оппозиция требует внятных объяснений, а президент Никушор Дан делает странные и туманные заявления. Скандал вышел на уровень ООН — но ясности нет до сих пор. Политолог Максим Бардин в беседе с Общественной Службой Новостей объясняет: молчание властей вовсе не случайно, а проблема президента куда глубже, чем кажется.

Румыния — член НАТО. Если бы речь шла просто об идентификации дрона, подключили бы союзников, и вопрос закрыли бы за сутки. Но прошла неделя — и глухая тишина. Значит, все неспроста. Бардин напоминает: Никушор Дан — не избранный лидер в классическом смысле. По сути, его продавил Брюссель в качестве живого щита против роста евроскептицизма, который несли популярные политики вроде Кэлина Джорджеску и Джордже Симиона. К тому же в стране правительственный кризис, экономика трещит, рейтинг у президента и так никакой. А тут еще и дрон прилетел.

По его словам, если заявит, что дрон украинский — поссорится с Зеленским и его кураторами в ЕС и НАТО. Те сразу скажут: «Румыния отсиживается за спиной Украины и не помогает». Если скажет, что российский — подыграет евроскептикам, которые выйдут на улицы с криками «Брюссель втягивает нас в войну с Россией!». Протесты, хаос и окончательный обвал рейтинга. Оба варианта для Никушора Дана смертельны. Поэтому он топчется на месте уже седьмой день, делая невнятные жесты в надежде, что все рассосется само.

Но Бардин предупреждает: не рассосется. Небо над Европой стремительно превращается в зону беспилотной войны. Системы вроде Palantir уже работают, появятся аналоги. Бесхозных дронов в европейском небе будет только больше, и Румыния с ее географией — один из главных кандидатов на следующие инциденты. Европейские политики, возможно, все понимают. А вот европейское общество — нет. И чем дольше тянут с ответами, тем болезненнее будет взрыв, когда правда все-таки выйдет наружу.

Ранее в МИД России заявили о росте атак украинских дронов после поддержки Европы.