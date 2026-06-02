Новостройку за миллионы рублей заливает фекалиями: жители Волгодонска неделями задыхаются от вони

Квартиры в новостройке в Волгодонске продавали за миллионы рублей. А уже через год жильцы задыхаются от вони: подвал заливает фекалиями. Проблема тянется несколько месяцев, а последнюю неделю ситуация стала критической. Об этом сообщает Lenta.ru.

Дом ввели в эксплуатацию в июне 2025 года. Через несколько месяцев подвал начал тонуть в сточных водах. Жильцы обращались в управляющую компанию — ответа не получили. А неделю назад канализация пошла особенно активно. С приходом летней жары зловоние усилилось. Соседи рассказывают, что в квартирах первого этажа находиться невозможно. Особенно страшно за детей — их в доме много.

Люди опасаются, что их жилье, купленное за огромные деньги, станет непригодным для проживания. Вонь проникает в квартиры через вентиляцию и щели. Спасает только то, что еще не наступила сильная жара.

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