«Я не знал, что их продадут»: как Никас Сафронов в юности случайно подделал чужие картины?

Известный художник Никас Сафронов в одном сделал неожиданное признание. В интервью НСН он заявил , что однажды в юности создал несколько картин в стиле Анатолия Зверева — знаменитого художника-авангардиста.

Отмечается, что тогда Сафронов не знал, что эти работы будут проданы под видом оригиналов. Спустя годы он с удивлением обнаружил их в частной коллекции.

«Ну я, конечно, не думал, что они так далеко зайдут и будут выдавать мои работы в стиле Зверева за Зверева», — рассказал Никас.

Сафронов считает, что художник должен при жизни подтверждать подлинность своих произведений. Сегодня, по его словам, нет экспертов по отдельным авторам, что серьезно усложняет оценку. Сам он часто получает свои работы школьных лет и выдает на них сертификаты подлинности.

Ранее Никас Сафронов рассказал, как котенок помог ему выбраться из огромной египетской пирамиды.