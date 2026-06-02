Омега-3, витамин D и вода: профессор МГУ рассказал о здоровом старении

С возрастом еда перестает быть просто едой — она становится лекарством, топливом и щитом одновременно. Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии МГУ и научный руководитель НИЦ «Здоровое питание», в интервью Общественной Службе Новостей назвал десять ингредиентов, которые помогают сохранять силу, ясный ум и самостоятельность даже в глубокой старости. Никакой магии — только биохимия и здравый смысл.

По его словам, первое и самое важное — белок. С возрастом мы теряем мышечную массу, а вместе с ней — способность твердо стоять на ногах. Белок тормозит этот процесс. Особенно ценен лейцин — аминокислота, которая борется с саркопенией, то есть возрастным разрушением мышц. Дальше — классика: кальций и витамин D. Первый защищает кости от переломов, второй не только помогает усваивать кальций, но и поддерживает иммунитет и мышцы. Проблема в том, что пожилые люди мало бывают на солнце и хуже синтезируют D, так что тут без добавок часто не обойтись. Отдельного внимания заслуживает витамин B12. Его дефицит у пожилых — скрытая эпидемия. Он ведет к спутанности сознания, тревоге и ухудшению памяти. А ведь достаточно просто контролировать уровень. Омега-3 жирные кислоты тоже в списке: они спасают сердце, мозг и гасят хроническое воспаление, которое подтачивает организм изнутри.

Профессор добавил, что клетчатка — недооцененный герой. Из-за проблем с зубами, сниженного аппетита и однообразного питания пенсионеры часто не добирают волокон. А это запоры, скачки сахара и лишний вес. Калий и магний работают в паре: первый регулирует давление и сердце, второй — энергию, сон и нервы. При дефиците магния когнитивные расстройства и бессонница становятся почти нормой. И, наконец, вода. С возрастом чувство жажды притупляется, и человек может хронически недопивать. А обезвоживание — это падения, спутанное сознание, инфекции мочевых путей и отказ почек. Самый дешевый и эффективный эликсир долголетия — просто стакан воды, выпитый вовремя.

Медведев резюмирует жестко и трезво: здоровое старение — это не чудо-таблетка и не один суперфуд. Это грамотное сочетание белка, аминокислот, витаминов, минералов, клетчатки и гидратации. И обращается он не только к пенсионерам, но и к производителям: делайте продукты и БАДы с умом, ориентируясь на реальные потребности стареющего организма. Потому что качество жизни в 80 лет закладывается на кухне в 60.

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