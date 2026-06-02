Аллергия усилится при слабом ветре: синоптик Голубев объяснил, почему пыльца накапливается в воздухе, а не рассеивается

Аллергики, внимание: безветренная погода с легким бризом — ваша главная проблема. Синоптик Александр Голубев объяснил: небольшой ветер не сдувает пыльцу, а накапливает ее в приземном слое. При сильных порывах концентрация снижается. В России скоро появятся прогнозы пыльцы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Начальник отдела краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев назвал самые неблагоприятные условия для страдающих поллинозом. Вопреки ожиданиям, не штиль и не ураган, а именно слабый ветер. Он не может рассеивать пыльцу, а лишь слегка перемешивает ее, не давая осесть. В итоге концентрация аллергенов в воздухе остается высокой. Сильные порывы, напротив, быстро разгоняют пыльцу и снижают ее плотность. Сравнение с выхлопными газами: чем интенсивнее ветер, тем меньше вредных примесей.

Голубев отметил, что сейчас в мире мало метеостанций, публикующих прогнозы пыльцы. В России эта тема востребована в науке, и в ближайшем будущем такие данные станут общедоступными. Пока же аллергикам остается следить за силой ветра. Если на улице едва шевелятся листья — лучше не выходить без маски и антигистаминных.

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