«Жировой удар по голодному желудку». Врач развенчала миф о пользе кофе с маслом

Утверждения о том, что кофе с маслом якобы ускоряет метаболизм и снижает аппетит, не находят подтверждения. Такой напиток не способен стать достойной заменой полноценному завтраку. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила Алина Гаврилова, ассистент кафедры поликлинической терапии в Пироговском университете.

«Когда жир поступает в желудок, он действительно может на некоторое время усилить чувство сытости, поскольку замедляет эвакуацию содержимого из желудка. Но это не делает такой напиток полноценным приемом пищи», — пояснила специалист.

Гаврилова подчеркнула, что завтрак, ограничивающийся лишь кофе с добавлением масла, остается чрезмерно калорийным и лишенным баланса нутриентов. Например, в масле гхи практически отсутствуют белки, витамины и минералы, то есть это почти чистый жир без значимой пищевой ценности, отметила врач.

Более удачным вариантом врач назвала кофе с молоком: молочные продукты содержат не только жиры, но и необходимый организму белок. Тем не менее, ни одна из этих альтернатив не может расцениваться как полноценный утренний прием пищи, добавила Гаврилова.

Рациональное питание требует строгого равновесия между белками, жирами, углеводами и прочими нутриентами, поэтому оценивать полезность отдельно взятого продукта вне контекста общего рациона не имеет смысла. Кофе способен благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему, однако решающую роль играют его количество и общая питательная ценность ежедневного меню.

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