Звездные диеты: диетолог призвала не экспериментировать с весом без врача

Звезды ради стройности готовы на все — даже на операции и препараты от диабета. Но цена такой красоты, предупреждает в беседе с Общественной Службой Новостей известный диетолог Елена Соломатина, часто оказывается трагической: хронические болезни, потеря зрения или онкология. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт разобрала самые модные, но смертельно опасные методы похудения из звездного арсенала.

По ее словам, одна из популярнейших процедур сегодня — гастрошунтирование. Его, кстати, пережила певица Маргарита Суханкина. Медик называет операцию «травмирующей» и советует тысячу раз подумать, прежде чем лечь под нож. Последствия могут быть необратимыми, а организм — не игрушка. Но еще страшнее, по словам диетолога, мода на диабетические препараты вроде «Оземпика». Их сейчас пьют даже те, у кого нет проблем с сахаром — просто чтобы подавить аппетит. Чем это грозит? Воспалением, риском потери зрения и раком щитовидной железы. Довольно дорогая плата за пару лишних килограммов.

Не щадит Соломатина и интервальное голодание, которое так любит Николай Басков. Этот модный формат, по мнению эксперта, — прямая дорога к расстройству пищевого поведения. Анорексия, булимия, срывы и качели с весом — вот реальные итоги голодовок без контроля.

Ключевая мысль специалиста проста, но жестка: любые резкие изменения в питании — мощнейший стресс для организма. Жир в теле не враг в чистом виде, определенные его запасы необходимы для нормальной работы всех систем. Поэтому вместо того, чтобы бросаться в крайности, Соломатина призывает одно: перед любым экспериментом идите к врачу. Не к коучу в Instagram, не к подруге по фитнес-клубу, а к нормальному специалисту. Потому что потом лечить последствия модных диет придется долго и дорого. А иногда — безнадежно.

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