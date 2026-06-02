Эксперт назвала три навыка, повышающие доход

Несмотря на отсутствие универсального способа увеличить заработок, некоторые профессиональные навыки сейчас высоко котируются у работодателей в любых отраслях. Наибольшее значение имеют цифровая грамотность, аналитическое мышление и умение работать с нейросетями, отметила в интервью Lenta.ru HR-специалист Зулия Лоикова.

Лоикова пояснила, что в вакансиях часто встречаются требования знать искусственный интеллект и большие языковые модели, например YandexGPT. По мнению эксперта, навык обращения с нейросетями, грамотного составления запросов и автоматизации рутинных задач уже стал базовым для многих сфер — от IT и финансов до аналитики и управления проектами.

Специалист добавила, что офисным сотрудникам будет весьма полезна аналитическая грамотность. Речь идет об уверенном владении программой Excel, базами данных и инструментами для визуализации информации.

Лоикова убеждена, что умение собирать, обрабатывать данные и превращать их в полезные для бизнеса решения способно повысить доход гуманитариев, маркетологов и социологов на 30−40%. Кроме того, ценятся базовые знания программирования — они помогают корректно ставить задачи разработчикам и автоматизировать рабочие процессы.

Ранее сообщалось о том, что Гусев предложил Мишустину продлить спецрежим для самозанятых до 2035 года.