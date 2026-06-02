Пока одни западные политики наперебой кричат о «международной изоляции» России, другие тихо, но уверенно приезжают в Петербург. Имя Герхарда Шредера, экс-канцлера Германии, вновь замелькало в новостях — он не просто гость, а фигура с огромным подтекстом. По мнению политолога Грега Вайнера, которого цитирует Общественная Служба Новостей , этот визит может означать только одно: Путин лоббирует Шредера как ключевого переговорщика между Россией и Евросоюзом.

Он отметил, что затея на первый взгляд выглядит парадоксальной: ЕС уже перебрал всех возможных кандидатов. Кая Каллас пыталась выдвинуть себя сама — мимо. Финский президент Александр Стубб — вязнет на старте. Итальянцы, голландцы — кто-то еще, но процесс буксует окончательно. Вайнер резюмирует просто: Шредер — единственный европейский политик, которому Путин реально доверяет. А доверие в нынешней ситуации — валюта дороже нефти. Да, новый канцлер Германии Фридрих Мерц уже озвучил якобы консолидированное мнение ЕС против Шредера. Но это, замечает Вайнер, лишь одна сторона медали. Танго танцуют двое. И пока брюссельские чиновники мотают головой, Россия будет держать на столе именно ту кандидатуру, которая ей удобна. К тому же, если стороны договорятся, администрация Дональда Трампа вряд ли станет возражать — у Вашингтона сейчас свои геополитические расклады, в которые Шредер не вписывается как враг.

По словам эксперта, отдельный сюрприз — впервые за девять лет на ПМЭФ засветилась и делегация из США. То есть Запад, который год демонстративно отворачивался от петербургской площадки, вдруг снова проявляет интерес. Все это похоже на медленный, но неуклонный разворот. Пока официальные лица делают громкие заявления о непримиримости, реальная политика все равно затаскивает их за стол переговоров. И Шредер в Питере — это не сенсация, это маркер. Маркер того, что даже самая холодная война не отменяет экономику, логистику и человеческие контакты.

Ранее сообщалось, что Герхард Шредер согласился дать показания по делу «Северного потока — 2».