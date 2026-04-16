Акции, облигации, драгметаллы или недвижимость: куда вкладывать деньги в 2026 году

В 2026 году самое удачное время забрать деньги с банковских депозитов и сформировать долгосрочный инвестиционный портфель из акций и облигаций. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, квалифицированный инвестор, кандидат экономических наук Михаил Новачук. Эксперт назвал лучшие инвестиционные инструменты на данный момент.

Банковские депозиты

По его словам, в 2026 году начался тренд на постепенное снижение ключевой ставки. Это делает банковские депозиты менее привлекательными.

«В этом году ставки по депозитам уже начали снижаться. До конца года ожидается снижение еще на 1-2%. Это привело к тому, что уже сейчас банки предлагают доходность в диапазоне 12-14%. Вклады становятся скорее средством защиты от инфляции, чем инструментом для приумножения капитала. Депозиты теряют свою эффективность как инвестиционный инструмент», — сказал он.

Облигации

Эксперт отметил, что облигации федерального займа (ОФЗ) являются эффективным финансовым инструментом в 2026 году. Они обеспечивают фиксированный доход и имеют низкий уровень риска.

«ОФЗ, как правило, предлагают доходность выше, чем банковские депозиты, что делает их хорошим выбором для консервативных инвесторов. Корпоративные облигации также могут быть интересны, потому что имеют высокую стабильность и низкий риск, но требуют более тщательного анализа из-за возможных рисков дефолта эмитента», — сообщил Новачук.

Акции

По его мнению, с учетом ожидаемого перетока капитала из депозитов в акции, российский фондовый рынок может продемонстрировать рост.

Фото: [ istockphoto.com/damircudic ]

«Прогнозируется, что некоторые акции российских компаний могут вырасти на 20-50% в зависимости от рыночной ситуации и геополитических факторов. Однако важно помнить, что инвестирование в акции требует определенных знаний и опыта», — посоветовал собеседник издания.

Драгоценные металлы

Специалист объяснил, что драгоценные металлы, такие как золото, могут быть частью инвестиционного портфеля, но их высокая волатильность делает их менее предсказуемыми.

«Рекомендуется держать золото на уровне 15-20% от общего объема инвестиционного портфеля, но не стоит полагаться на него как на основной инструмент для долгосрочных инвестиций. Также важно помнить, что рынок драгоценных металлов требует экспертности они не подходят для широкого круга инвесторов. В платину и серебро можно вкладывать денежные средства, если у инвестора есть необходимые компетенции», — предупредил Новачук.

Недвижимость

Помимо этого, квалифицированный инвестор посоветовал вкладывать денежные средства в недвижимость в 2026 году.

«В инвестиционный портфель нужно включать ликвидную коммерческую недвижимость и земельные участки. Это будет не просто хорошим способом защитить деньги от инфляции, а будет служить основой для приумножения капитала», — сказал он.

Финансовый аналитик добавил, чтобы грамотно инвестировать денежные средства, россиянам важно иметь знания и опыт или обращаться к профессиональному брокеру.

Ранее сообщалось, что Центробанк может в восьмой раз пойти на снижение ключевой ставки еще на 0,5 п. п. — с 15% до 14,5%. Но не исключено, что по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ 24 апреля ставка рефинансирования останется без изменений.