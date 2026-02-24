Народная программа: подмосковный «Акрихин» развивает импортозамещение в сфере фармы

Одним из самых значимых пунктов народной программы «Единой России» и одной из целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным, является достижение технологического суверенитета. Развитие отечественной промышленности партийцы обсудили на форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге.

За все время реализации народной программы «Единой России» на развитие промышленности было направлено более 300 млрд рублей инвестиций. В новой народной программе впервые появится отдельный раздел, посвященный промышленности и технологическому суверенитету.

Подмосковье добилось значительных результатов в сфере импортозамещения. С 2022 года в регионе реализовали более 230 проектов в этой сфере. Запуск производств позволил создать около 18 тыс. рабочих мест. В 2026 году планируется реализовать еще 90 таких проектов.

«Мы являемся лидером по количеству индустриальных парков и технопарков, у нас они заполнены в среднем более чем на 90%. При этом лидируем именно по высокотехнологичным предприятиям — от фармы до электроники. Это стало возможным благодаря совместной работе партии и правительства региона по выполнению народной программы», - отметил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов.

Примером успешной реализации программы импортозамещения стала фармкомпания «Акрихин» в Богородском округе. В этом году ей исполняется 90 лет. На предприятии работают 650 человек.

По итогам прошлого года компания заняла 11 место среди всех фармпредприятий российского розничного рынка по объему продаж. В портфеле компании свыше 110 наименований. С учетом разных дозировок и фасовок это порядка 250 наименований. Из них более половины относятся к жизненно важным препаратам.

«Совместно с Сеченовским университетом мы проводим доклинический этап разработки первого российского препарата из группы ГПП-1 для лечения пациентов с сахарным диабетом. Это будет модифицированный препарат, который, мы надеемся докажет в широкомасштабных клинических исследованиях свои новые свойства и получит новые показания для клинической практики в этой группе препаратов», - рассказал директор по производству Александр Уваров.

В народной программе «Единой России» почти 400 положений. Она синхронизирована с основными показателями нацпроектов и госпрограмм. В формировании документа приняли участие более 2,5 млн жителей страны, в том числе около 780 тыс. предложений было направлено из Подмосковья. В Подмосковье пятилетнюю программу выполнили более чем на 90%. Сейчас проводится сбор предложений в новую народную программу. Поделиться идеей можно на этой сайте.