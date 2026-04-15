Гаджеты, кружки и гиподинамия: названа главная причина взрывного роста расстройств у детей

За последние десять лет число психических расстройств среди российских подростков 15–17 лет выросло на 53%. Цифра выглядит чудовищно, но врач-психиатр Евгений Фомин в интервью « Вечерней Москве » предлагает не торопиться с паникой: часть роста — просто следствие того, что мы стали лучше диагностировать проблемы и меньше их стыдиться. Однако сам тренд он все равно называет тревожным. И причины здесь не мистические, а очень бытовые.

По его словам, главные факторы — это то, с чем подросток сталкивается каждый день. Гаджеты больше трех часов в сутки: виртуальное общение вытесняет живое, навык реального контакта атрофируется, а в соцсетях легко быть идеальным, но в жизни — нет. Отсюда тревога, хрупкая самооценка и демонстративность. Учебная перегрузка: дополнительные занятия больше трех часов в день для неокрепшей психики — прямой путь к срыву. Родители, боясь за будущее, записывают детей во все кружки сразу, и ребенок просто ломается. Хронический недосып (меньше шести часов сна) — катастрофа для нервной системы, а если спорта в неделю меньше трех часов, тело не сбрасывает гормоны стресса, и те начинают разрушать психику изнутри.

Врач добавил, что чаще всего у современных подростков диагностируют невротические расстройства астенического типа — с вялостью, утомляемостью, нарушением сна и концентрации. На втором месте — химические зависимости (алкоголь, наркотики). На третьем — психопатии и шизотипические расстройства. Компьютерную зависимость как официальный диагноз находят только у 3%, но, по словам Фомина, это та самая «дверь», через которую приходят все остальные беды. Профилактика возможна, но без крайностей. Тотальные запреты и гиперопека только ухудшают ситуацию. Он советует простые, но жесткие вещи. Быть с ребенком на одной стороне — безусловное принятие и поддержка работают как безопасная гавань. Реально разгрузить: не больше трех часов дополнительной нагрузки в день, здоровье важнее иллюзии успеха. Следить за базовой гигиеной психики: сон семь-восемь часов, физкультура, прогулки без телефона. И проводить время вместе — качественно, не параллельно сидя в гаджетах.

Самая глубокая причина роста расстройств, по мнению психиатра, — утрата смыслов. Когда подросток живет только ради картинки в соцсетях, его самооценка висит на волоске. А когда есть понимание, что ты кому-то нужен, есть долг, любовь, служение близким, семейные традиции — психика становится неизмеримо устойчивее. Итог неутешительный, но честный: проблема не в «испорченном поколении», а в образе жизни, который взрослые сами для них выстроили. И менять его придется тоже взрослым.

