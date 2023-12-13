«Нарушается конституционное право»: почему работодатели должны оплачивать переработки

Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс, после принятия которых в оплату за сверхурочную работу включат компенсационные и стимулирующие выплаты, сообщают « Ведомости ».

Прецедентом для действий министерства стала жалоба сторожа из Кемеровской области, которому недоплачивали за работу ночью. Конституционный суд поддержал мужчину, признав, что существующие нормы ТК не соответствуют принципам справедливости.

Право на свободный труд

Юрист Алла Георгиева рассказала, почему упомянутые поправки необходимы и будут полезны в любых отраслях.

«Каждый человек, приходя на ту или иную работу, спрашивает, каков график, какова зарплата и так далее. Ему предоставляют определенные сведения, и соискатель рассчитывает на определенные часы и определенные суммы. Когда же работодатель каким-то образом принуждает его работать больше того количества часов, которое предусмотрено изначально, нарушается конституционное право на свободный труд — гражданин для себя выбрал такой-то график, а ему приходится работать больше, значит, его права нарушаются», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Александр Сухов/©РИА Новости ]

Лучше, чтобы было прописано в законе

Многие работодатели злоупотребляют трудом работников, добавила эксперт, дают такой объем задач, который невозможно выполнить за те или иные часы. Они не требуют переработок, но таким образом стимулируют их.

«Если кто-то устраивается на определенный график, то работодатель должен, например, сказать, что на его предприятии подразумевается сверхурочная работа, которая будет оплачиваться тем или иным образом. Конечно, лучше, чтобы это все было прописано в законе — так сотрудники будут изначально понимать, на что могут претендовать», — сообщила Георгиева.

Если поправки внесут в ТК, работодатели будут вынуждены оплачивать сверхурочную работу не менее чем в полуторном размере зарплаты за первые два часа и не менее чем в двойном за последующие часы.

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