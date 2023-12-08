Удобно и дешевле: кому отменят комиссию при оплате коммунальных услуг

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении проект закона о запрете банкам брать комиссию с ряда граждан за оплату коммунальных услуг и жилья.

Дмитрий Романов, исполнительный директор ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», объяснил, что значит новый закон и кто сможет платить меньше.

Не для всех россиян

«Речь идет о том, что не будет взиматься комиссия с людей, которые получают выплаты в Соцзащите. Это пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории граждан, которым положены субсидии. Ранее были обсуждения, чтобы это решение затронуло всех россиян, но по итогу остановились на отдельных людях», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Действовать закон, по словам Романова, начнет с 1 июля 2024 года. Рассчитывать же на такого рода «привилегию» смогут и те, у кого платеж по ЖКХ превышает 21% от дохода семьи.

Фото: [ Алексей Сухоруков/©РИА Новости ]

Действует только в банках

Эксперт также предупредил, что распространяется отмена комиссии не на все способы оплаты коммунальных услуг.

«Услуги Почты России и другие методы оплаты ЖКХ, я так понимаю, новый закон не затронет. Там комиссии в размере 1-3% останутся. Но это и менее удобно. В банке те же люди преклонного возраста могут получить пенсию и сразу же рассчитаться с долгами за коммунальные услуги», — заключил наш собеседник.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ успокоил россиян, которые собрались по-новому платить за газ.