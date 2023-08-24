Наталия Масленкина рассказала о концепции комплексного опережающего развития территорий

Глава Минэкономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина приняла участие в тематической сессии: «Точки роста. Тактика развития городских агломераций» в рамках Московского урбанистического форума.

В рамках мероприятия она рассказала о концепции комплексного опережающего развития территорий Подмосковья.

«Мы видим перспективу в концепции «15-минутного города», когда зоны развития и жилья, и мест предложения труда находятся вокруг крупных точек роста внутри нашей агломерации. Это та стратегия развития, которую мы считаем максимально эффективной», - сказала министр.

Она отметила, что акценты концепции смещены в сторону кластерной политики. Потенциал точек комплексного опережающего развития – 1 миллион рабочих мест для жителей региона. Особое значение имеет развитие хордовых связей внутри региона, в том числе с помощью ЦКАД.