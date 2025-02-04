Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации НАИС пройдет в «Крокус Экспо»

Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации НАИС состоится на территории «Крокус Экспо». В экспозиции будет представлено самое современное оборудование для развития аэропортов и инновационные технологии в сфере авиации.

Мероприятие организовано при поддержке и участии Минтранса России, Росавиации, Ространсмодернизации, Ространснадздора и Межгосударственного авиакомитета.

Число участников выставки превысит 140 компаний. Это предприятия из 20 субъектов РФ, а также из Белоруссии, Китая и Ирана. Участники презентуют самые современные образцы техники и оборудования, инновационные технологии в авиаотрасли.

Особое внимание будет уделено оборудованию для наземного обслуживания ВС и пассажиров, технологиям для возведения и ремонта объектов инфраструктуры, информационным технологиям, сектору БАС и средствам защиты от беспилотников.

Фото: [ Медиасток.рф ]

В числе участников выставки: производитель литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторов GetPwr; производитель «умных» турникетов «Инфоматика»; производитель бесщеточных двигателей и оборудования для маломощных и промышленных дронов «Скрипка Digital».

«ГК Протектор» презентует конструкционные элементы для самолета ТУ-214 в кооперации с КАЗ им. Горбунова, Концерн ВКО «Алмаз – Антей» — средства автоматизации управления воздушным движением «Синтез-АР3». АО «Азимут» представит «умные» устройства биометрический идентификации и цифровые платформы для организации полетов. ООО «НЕОСКАН» презентует современные рентгенотелевизионные установки, UAVProf — ПО для беспилотных авиационных систем, АО «Навигатор» — системы обеспечения посадки, навигации, наблюдения за воздушной обстановкой и летного контроля, «Концерн радиоэлектронные технологии» — бортовую электронику для гражданских авиалайнеров.

Также можно будет увидеть модифицированный дрон С-80 для агропромышленности от компании «Транспорт будущего», отказоустойчивую систему обнаружения и противодействия беспилотникам от ПАК «Арьергард». Кроме того, авиакомпания S7 представит четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет TANGO. Воздушное судно предназначено для обучения пилотов гражданской авиации и выполнения частных перевозок.

Фото: [ freepik.com ]

В рамках выставки наградят лауреатов премий «Воздушные ворота России» и RUSky Awards, а также конкурса научно-исследовательских работ курсантов и молодых ученых учебных заведений гражданской авиации и фотоконкурса «Моя авиация».

Также будут организованы мероприятия для специалистов отрасли и пленарное заседание на тему развития внутренних и международных авиаперевозок. Также участники обсудят темы развития БАС и вопросы защиты инфраструктуры от беспилотников. Кроме того, подпишут соглашения о сотрудничестве Межгосударственный авиакомитет и аэропорт Внуково, аэропорты Томск и Кемерово и компания «Северный Ветер».

Помимо этого, на выставке будет работать «Ярмарка вакансий». Компании-участники смогут рассказать о кадровом потенциале своих предприятий и представить доступные вакансии.