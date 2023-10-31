Научно-производственный комплекс модернизируют в Подмосковье

Фармацевтическая компания «Валента Фарм» планирует провести модернизацию своего научно-производственного комплекса, расположенного в подмосковном Щелкове. Об этом сообщили в Министерстве жилполитики Подмосковья.

С целью увеличения задач, стоящих перед предприятием, будет построен уникальный инновационный центр и запланировано расширение производственной линейки в виде жидких нестерильных лекарственных форм, а также повышение мощности складского корпуса.

Ожидается, что все объекты будут спроектированы и оснащены современными автоматизированными системам — инженерными, технологическими и лабораторными. Реализацию проекта предполагается осуществлять в несколько этапов. Ввод в эксплуатацию всех объектов запланирован на 2026–2027 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что китайская компания Huajing запустит производство запчастей для прицепов в Солнечногорске.