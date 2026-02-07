Назван средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля

Индексация социальных пенсий, запланированная на 1 апреля 2026 года, повысит их средний размер примерно до 16,5 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Расчет основан на установленном коэффициенте индексации в 6,8%, который привязан к федеральному прожиточному минимуму пенсионера.

«Размер индексации привязан к федеральному прожиточному минимуму пенсионера, который с 1 января 2026 года составил 16 288 рублей», — пояснила Подольская.

Исходя из текущей средней выплаты в 15 514,1 рубля, после повышения она достигнет 16 569 рублей.

При этом эксперт подчеркнула, что указанная сумма является усредненным ориентиром. Реальный уровень обеспечения каждого получателя будет определяться видом назначенной пенсии, а также возможными надбавками, действующими в конкретном регионе страны.

