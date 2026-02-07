Назван средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля
С апреля социальные пенсии вырастут до 16,5 тысяч рублей
Фото: [istockphoto.com/Denis Vostrikov]
Индексация социальных пенсий, запланированная на 1 апреля 2026 года, повысит их средний размер примерно до 16,5 тысяч рублей. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
Расчет основан на установленном коэффициенте индексации в 6,8%, который привязан к федеральному прожиточному минимуму пенсионера.
«Размер индексации привязан к федеральному прожиточному минимуму пенсионера, который с 1 января 2026 года составил 16 288 рублей», — пояснила Подольская.
Исходя из текущей средней выплаты в 15 514,1 рубля, после повышения она достигнет 16 569 рублей.
При этом эксперт подчеркнула, что указанная сумма является усредненным ориентиром. Реальный уровень обеспечения каждого получателя будет определяться видом назначенной пенсии, а также возможными надбавками, действующими в конкретном регионе страны.
Ранее сообщалось о том, что в 10 регионах выявили среднюю пенсию свыше 30 тыс. рублей.