Киркоров резко высказался о критике «Гамлета» со стороны Певцова

Народный артист РФ и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Певцов накануне высказался о нашумевшем спектакле «Гамлет» во МХТ имени Чехова с участием Юры Борисова. Певцов не только раскритиковал постановку и дорогие билеты в театр, но и заговорил о цензуре.

По мнению Певцова, цензуре должны подвергаться те спектакли, которые не соответствуют морально-нравственным ценностям. Правда, какие именно критерии он имел в виду, актер уточнять не стал.

Эти слова не прошли мимо народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Артист, который всегда славился эмоциональными реакциями, обвинил коллегу в зависти. По его словам, Певцов просто не может смириться с успехом молодого актера Юры Борисова, исполнителя главной роли. Цитату Киркорова приводит The Voice.

«Наверное, у Певцова, как у сбитого летчика, сыграла зависть к Юре Борисову, который сегодня звезда номер один, номинант на "Оскар", потрясающий артист, харизматичный, сыгравший роль в одиозном спектакле "Гамлет" на сцене МХТ. Зависть, чистой воды зависть! Вечно Певцову все поперек горла — будь то Киркоров или Борисов», — отметил певец.

Более того, он задался вопросом: зачем выносить критику спектакля на всеобщее обозрение? Киркоров добавил, что, если у Певцова есть претензии, он должен решать их лично, а не через прессу.

Стоит отметить, что эта перепалка — лишь верхушка айсберга. Конфликт между Киркоровым и Певцовым начался гораздо раньше. Еще в июле 2022 года Певцов публично выступил за отмену концертов Киркорова в Крыму. С тех пор отношения между ними, мягко говоря, не сложились.

Ранее против осовременивания «Гамлета» выступил музыкальный критик Сергей Соседов.