Более 3 тыс. онлайн-заявок на подготовку технического паспорта помещения оформили в Московской области

На региональном портале госуслуг подали свыше 3 тыс. заявок на подготовку технического паспорта объекта недвижимости. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга особенно востребована в случаях, когда требуется актуализировать технические данные об объекте. Это необходимо при любой перепланировке или переустройстве помещения, например, если были перенесены инженерные коммуникации, заменены трубы, изменены расположение окон или дверных проемов, скорректирован поэтажный план либо перемещена внутренняя перегородка.

Оформить заявку на подготовку технического паспорта можно в разделе «Жилье» → «Другое» на портале госуслуг Подмосковья. Процесс оказания услуги занимает до 10 рабочих дней. Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от адреса и площади объекта недвижимости.

