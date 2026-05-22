Смарт кольца научились предсказывать смертельные болезни яичников по температуре кожи

Естественный температурный тренд репродуктивного возраста

Физиология женского организма преподнесла медикам неожиданный сюрприз. Сотрудники калифорнийского исследовательского института SRI International выявили, что у женщин в возрастной группе от 18 до 42 лет показатели базовой температуры тела планомерно увеличиваются с каждым годом. Официальные материалы этой научной работы были представлены на страницах авторитетного издания Science Translational Medicine.

Представительница научного коллектива Мари Гомберт-Лабеденс подчеркнула, что температурные колебания скрывают в себе колоссальный объем латентных сведений о состоянии здоровья человека. Эксперты выражают надежду, что это открытие поможет выявлять новые маркеры скрытых патологий, которые ранее оставались незамеченными для традиционной диагностики.

Анализ долгосрочной статистики измерений

В ходе изысканий авторы проекта детально изучили медицинские архивы конца прошлого века, содержащие ежедневные температурные замеры более 750 участниц. Традиционно показатели были ниже в стартовой фазе менструального цикла и закономерно возрастали во второй половине, сразу после выхода яйцеклетки из фолликула. Данный скачок давно взят за основу мобильными сервисами контроля фертильности.

Однако более глубокий анализ продемонстрировал, что фактор возраста напрямую корректирует эти данные. Каждые двенадцать месяцев жизни добавляли к базовым значениям небольшую долю градуса. В итоге к 35 годам показатели женщин оказывались примерно на 0,05°C выше, чем у совсем молодых девушек, причем эта разница стабильно сохранялась на любом этапе цикла. Новые выводы полностью совпали с прошлыми экспериментами команды, когда непрерывный мониторинг кожи пальцев с помощью портативных смарт-колец подтвердил аналогичное превышение показателей у женщин зрелого возраста.

Гормональные причины и диагностика будущего

Для точного определения биологических триггеров ученым еще предстоит провести ряд тестов, однако на текущем этапе главным катализатором называют гормональную перестройку, характерную для заката фертильного периода. Перед началом менопаузы температурные показатели могут меняться скачкообразно, вызывая ночное потоотделение и приливы, хотя точная взаимосвязь этих процессов пока не доказана. Стоит добавить, что в эксперименте не участвовали женщины, принимающие оральные контрацептивы или имеющие эндокринные сбои, поэтому их влияние на организм пока остается за рамками исследования. Физиологи также напомнили, что после окончательного прекращения менструальной функции женская температура резко идет на спад и выравнивается с мужскими стандартами.

По мнению Мари Гомберт-Лабеденс, выявленная аномалия отлично объясняет, почему многие дамы в зрелом возрасте начинают легче переносить прохладную погоду и реже мерзнут. В условиях массового распространения современных фитнес-браслетов и умных аксессуаров непрерывное отслеживание тепловых параметров позволит индивидуально предсказывать скорый приход климакса, замерять реальные темпы старения клеток и вовремя распознавать зарождение онкологических процессов в репродуктивной системе.