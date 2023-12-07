Назван уровень подорожания продуктов в этом году

По информации исследовательской компании «Ромир», в нашей стране уже около двух месяцев наблюдается рост среднего чека покупки при одном посещении магазина. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что за прошлую неделю рост составил более 890 рублей, что на 1,65% больше, чем неделей ранее, и на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавляется, что аналитики считают причинами такого удорожания продуктов инфляцию и рост потребления.

Уточняется, что больше всего подорожали социальные товары, прежде всего яйца (свыше чем на 200% за год).