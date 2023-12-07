Назван уровень подорожания продуктов в этом году
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По информации исследовательской компании «Ромир», в нашей стране уже около двух месяцев наблюдается рост среднего чека покупки при одном посещении магазина. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Отмечается, что за прошлую неделю рост составил более 890 рублей, что на 1,65% больше, чем неделей ранее, и на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Добавляется, что аналитики считают причинами такого удорожания продуктов инфляцию и рост потребления.
Уточняется, что больше всего подорожали социальные товары, прежде всего яйца (свыше чем на 200% за год).