Названа оптимальная ключевая ставка Банка России

Финансовый эксперт обозначил «золотую середину» для ключевой ставки ЦБ, которая устроила бы большинство россиян. По мнению Дениса Астафьева, управляющего фондом и основателя SharesPro, оптимальный диапазон составляет 12–14% годовых. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он пояснил, что при таком уровне ставки по рублевым вкладам в банках держатся на отметке 9–10%. Это не только опережает инфляцию, но и сохраняет привлекательность сбережений для населения.

По словам эксперта, данный коридор ставки позитивно влияет и на кредитный рынок: ставки по ипотеке и потребительским займам для физлиц снижаются до 16–18%, делая финансирование крупных покупок более доступным. Резкое же снижение ставки ниже 10%, как пояснил аналитик, может обрушить доверие к вкладам и ослабить рубль, а ее повышение свыше 18% — затормозить кредитование и негативно сказаться на занятости.

Он резюмировал, что, таким образом, ставка 12–14% представляет собой баланс, стимулирующий как накопления граждан через доходные вклады, так и экономическую активность через доступное кредитование.

Ранее были названы плюсы и минусы ослабленного рубля.