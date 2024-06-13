Названа средняя зарплата жителей Рязанской области в первом квартале этого года

В минувшем квартале этого года средняя зарплата в Рязанской области составила около 46 тыс. руб. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что средняя зарплата в ЦФО в целом составляет более 50 тыс. рублей в месяц. Наибольшие заработки наблюдаются у жителей столичного региона – около 126 тыс. и 71 тыс. рублей в Москве и Подмосковье соответственно.

Добавляется, что наиболее низкие заработки отмечены в Ивановской, Тамбовской, Костромской областях.

Отмечается, что в прошедшем квартале зарплаты жителей РФ увеличились более чем на 10%, а номинальная заработная плата – почти на 21% по сравнению с тем же периодом минувшего года. Сферами с самыми востребованными профессиями являются строительная и техническая отрасли.