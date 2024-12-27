ЦБ РФ введет новый порядок определения курсов валют

С 27 декабря Банк России начнет определять официальные курсы иностранных валют относительно рубля, основываясь на информациях из биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По предоставленной информации, процесс установления курсов будет основываться на объединенных сведениях от обоих сегментов рынка, что, в условиях увеличения объемов внебиржевой торговли, позволит сделать официальные курсы более представительным.

Кроме того, в документе предусмотрена возможность расчета валютных курсов через кросс-курс, если информация о торгах для определенных валютных пар окажется недоступной.

Для обеспечения прозрачности процесса определения курсов, документ содержит пояснения всех методов, используемых для установления официальных курсов валют, включая соответствующие формулы расчета.

Ранее сообщалось, что в России будет усилен контроль за денежными переводами граждан. Для этой цели Центробанк совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает новую платформу, с помощью которой можно будет передавать информацию о подозрительных операциях сразу во все кредитные организации.