Названы наиболее высокооплачиваемые профессии в Нижегородской области в этом году

По данным аналитиков, в уходящем году в Нижегородской области рост зарплат набрал неожиданные обороты: так, средний заработок, указываемый компаниями в вакансиях, достиг 65 тыс. рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, прирост в целом за год составил более чем 10 тыс. рублей, а некоторых профессиональных сферах зарплатные скачки еще более яркие. Так, больше всего доход за год увеличился в сфере административного персонала, где рост составил 41%. Кроме того, доходы выросли у работников сферы транспорта и логистики на 37% и на 34% - у специалистов сферы строительства и недвижимости.

Отмечается, что наиболее острый дефицит кадров в регионе наблюдается в рабочей сфере. Под Новый год работодатели экстренно ищут работяг, начиная с автослесарей и механиков и заканчивая сварщиками и фрезеровщиками.

Ранее стало известно, где в Москве предлагают самые высокие зарплаты промышленникам.