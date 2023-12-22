Названы округа Подмосковья с самыми добросовестными поставщиками в части исполнения контрактов

В Главном контрольном управлении Московской области назвали городские округа с самыми добросовестными поставщиками в части исполнения контрактов.

В список вошли: Электрогорск, Лосино-Петровский, Сергиев Посад, Талдом, Красногорск и Королев, сообщила пресс-служба Мособлконтроля. Поставщики в данных муниципалитетах при исполнении контрактов допустили минимальное число нарушений и просрочек.

В ведомстве напомнили, что контроль в сфере закупок в Московской области осуществляется с помощью регионального портала исполнения контрактов. Сервис позволяет увидеть работу всех заказчиков и поставщиков в режиме реального времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о запуске нового онлайн-сервиса для бизнеса.