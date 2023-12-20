Андрей Воробьев: в Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для бизнеса

«У нас в регионе 430 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. <…> По программе «100% Подмосковье» <…> мы возьмем на себя обучение, рекламу, регистрацию товарных знаков, размещение бренда на виртуальной витрине Инвестпортала, обеспечим бесплатное участие в выставках и многое другое», — указал Андрей Воробьев.