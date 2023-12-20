Андрей Воробьев: в Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для бизнеса
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства МО]
В регионе запустили новый сервис для бизнеса «100% Подмосковье», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Программа разработана по поручению президента России Владимира Путина и направлена на поддержку производителей оригинальных подмосковных товаров и услуг.
«У нас в регионе 430 тысяч представителей малого и среднего бизнеса. <…> По программе «100% Подмосковье» <…> мы возьмем на себя обучение, рекламу, регистрацию товарных знаков, размещение бренда на виртуальной витрине Инвестпортала, обеспечим бесплатное участие в выставках и многое другое», — указал Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что узнать подробности и получить новую меру поддержки можно на Инвестиционном портале Московской области.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.