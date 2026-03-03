Названы пять «безобидных» финансовых привычек, которые уничтожают зарплату

О том, какие повседневные финансовые привычки, кажущиеся безобидными, незаметно истощают семейный бюджет и препятствуют формированию накоплений, в интервью агентству «Прайм» рассказал Сергей Елин, эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности.

По словам специалиста, главным пожирателем денег в современном мире являются многочисленные подписки на цифровые сервисы. Ежемесячные списания кажутся необременительными, однако в годовом исчислении они складываются в весьма ощутимую сумму.

Вторым пунктом эксперт выделил покупки в рассрочку, условия которых остаются не до конца понятными для покупателя. Третья вредная привычка — немедленное увеличение расходов при любом росте доходов. Четвертая ошибка — инвестирование на волне хайпа, без наличия четкой финансовой стратегии.

Замыкает список пренебрежение законными способами налоговой оптимизации. Елин рекомендует ежегодно проводить ревизию личных финансов, уделяя внимание налоговым вычетам, корректности отчетности и структуре активов.

«В 2026 году налоговые правила стали сложнее, а возможности законной оптимизации — шире. Многие игнорируют ИИС, льготы на долгосрочные инвестиции, вычеты за лечение и обучение. Потери могут составлять десятки тысяч рублей ежегодно», — резюмировал Сергей Елин.

Ранее аналитики раскрыли тайну сбережений россиян.