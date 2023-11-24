Названы причины подорожания бананов в России

По поводу выросших цен на бананы высказался Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз».

«Это ослабление рубля, а бананы приобретаются за валюту. Курс повлиял и на рост логистики поставок, на которую приходится существенная доля в себестоимости», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Леонков отметил, что за последнюю неделю оптовые цены на бананы упали на 3,1%. Пока неизвестно, какая будет дальнейшая политика торговых сетей, и станут ли они снижать розничную стоимость бананов. А всего за последние полтора месяца бананы дорожали для конечного потребителя почти на 8%. По данным Росстата, на протяжении текущего года бананы поднялись в цене на 44,6%.