Названы причины удешевления красной икры в России

Красная икра в России упала в цене на 140 рублей за 100 г в связи с хорошим уловом на Дальнем Востоке. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что выгодно ее можно приобрести только на развес, стоимость деликатеса в банке выросла почти на сто рублей и продолжит расти до Нового года.

По данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке выловлено свыше 608 тыс. тонн лососевых с начала месяца, что вдвое больше за данный период в 2022 году.

Добавляется, что именно это стало причиной снижения цены красной икры примерно на 20%.