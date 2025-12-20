Названы регионы с самым быстрым ростом зарплат

Абсолютным лидером по приросту доходов среди регионом России стала Камчатка, передает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Согласно данным за сентябрь 2025 года, среднемесячная заработная плата жителей Камчатского края выросла на 38 тыс. руб. по сравнению с сентябрем 2024 года. Это самый значительный прирост в стране.

Второе и третье места в рейтинге заняли другие дальневосточные территории. Так, на Чукотке зарплаты увеличились на 28 тыс. руб., а в Магаданской области — на 26 тыс. руб.

В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ (НАО) с прибавкой в 25 тыс. руб., Москва и Забайкальский край, где рост составил 20 тыс. руб.

В первую десятку регионов-лидеров по росту зарплат также попали Сахалин (19 тыс. руб.), Московская область (17 тыс. руб.), Татарстан и Якутия (по 15 тыс. руб.), Еврейская автономная область (14 тыс. руб.), Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (по 13 тыс. руб.)

В среднем по России зарплата за год выросла на 12 тыс. руб. Расчет среднемесячной начисленной зарплаты проводится до вычета налогов и включает все выплаты, включая премии.

Ранее сообщалось, что с 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установится на уровне 27 тыс. рублей.