Названы регионы с самым высоким в России прожиточным минимумом

Согласно официальной информации Минтруда России, проанализированной ТАСС , в 2026 году в нескольких субъектах РФ был зафиксирован значительный рост прожиточного минимума.

В четырех дальневосточных и северных регионах его значение перешагнуло психологически важную отметку в 30 тысяч рублей.

Абсолютным лидером по этому показателю стал Чукотский автономный округ, где стоимость базовой потребительской корзины достигла 49 431 рубля. Вслед за ним расположились Камчатский край (33 333 рубля), Магаданская область (32 954 рубля) и Ненецкий автономный округ (31 060 рублей).

Кроме того, еще в пяти регионах прожиточный минимум установился выше планки в 25 тысяч рублей. В эту группу вошли Республика Саха (Якутия), Мурманская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и столица России — Москва. Данная динамика отражает региональную специфику цен на товары и услуги, особенно в районах с тяжелыми климатическими условиями и высокой стоимостью логистики.

