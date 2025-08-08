Названы самые востребованные на российском рынке труда профессии
Водители и продавцы стали самыми востребованными на рынке труда в России
Согласно информации, предоставленной сервисом Headhunter для РИА Новости, в первой половине 2025 года на рынке труда были особенно востребованы специалисты в области продаж и обслуживания клиентов.
В частности, речь идёт о продавцах-консультантах, менеджерах по продажам и работе с клиентами, а также водителях.
В список востребованных профессий также вошли:
операторы call-центров — 153 тысячи вакансий;
бухгалтеры — 140,8 тысяч предложений;
водители — количество вакансий увеличилось почти до 157 тысяч.
В десятку наиболее дефицитных профессий также попали:
врачи;
электромонтажники;
кладовщики;
разнорабочие;
слесари и другие специалисты.
«Чаще всего в первом полугодии 2025 года работодатели искали продавцов-кассиров и продавцов-консультантов — 358 тысяч вакансий. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами», — говорится в исследовании.
Предприятия опубликовали свыше 348 500 вакансий для указанных профессионалов в своей области.