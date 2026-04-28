Медовый месяц в Японии едва не убил невесту: туристке потребовалась пересадка печени после инсульта

Романтическое путешествие в страну восходящего солнца обернулось для американской пары настоящим кошмаром. 27-летняя медсестра из Техаса Сара Дан отправилась с мужем Люком Градлом в Японию праздновать медовый месяц. Но вместо экскурсий и романтических ужинов девушка попала в реанимацию. Об этом сообщает Daily Mail.

Через два дня после прилета, 9 апреля, у нее развилась печеночная недостаточность. Желтуха, рвота, затем энцефалопатия. Состояние ухудшалось на глазах.

Врачи в Японии боролись за жизнь, но спасти орган не могли. Саре потребовалась срочная пересадка печени. Ее экстренно эвакуировали в США 20-часовым рейсом. Перед вылетом случился инсулин — девушка перенесла инсульт.

Врачи предупредили мужа: она может не проснуться. Но 26 апреля случилось чудо. Сара, подключенная к аппарату ИВЛ, сделала несколько самостоятельных вдохов. Затем сжала руку матери и слабо кивнула, когда ее спросили, слышит ли она.

Впереди у девушки сложная операция по пересадке печени. Но ее близкие верят, что все будет хорошо. Сара – медсестра. Она знает, за что бороться. И ее организм уже показал, что сдаваться не намерен.

Ранее стало известно, что забивший отца до смерти россиянин избежал тюрьмы.